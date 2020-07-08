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    Манчестер Сити — Ньюкасл: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Манчестер Сити — Ньюкасл (08.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

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    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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