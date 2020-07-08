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    «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0.

    Футболисты «Манчестер Сити»
    Футболисты «Манчестер Сити»

    «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.

    На 21-й минуте Кевин де Брейне с левого края вошел в штрафную и сделал пас в центр, а Рияд Марез точно пробил в нижний угол.

    В середине второго тайма преимущество «Сити» стало крупным. Мэтт Ритчи отметился автоголом, пытаясь отобрать мяч автоголом.

    На 66-й минуте успех хозяев развил Давид Сильва, который выполнил блестящий удар со штрафного.

    Победную точку уже в компенсированное время второго тайма поставил Рахим Стерлинг.

    АПЛ. 34-й тур
    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 5:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 10 Габриэл Жезус, 2:0 — 21 Марез, 3:0 — 58, автогол Фернандес, 4:0 — 65 Сильва, 5:0 — 90+1 Стерлинг«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу (Уокер, 46), Зинченко, Стоунз, Родри Эрнандес (Гюндоган, 46), Сильва, Фоден (Бернарду Силва, 61), де Брюйне, Марез (Дойл, 75), Габриэл Жезус (Стерлинг, 62)«Ньюкасл»: Дубравка, Роуз, Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Лазаро (Манкильо, 66), Ритчи (Атсу, 84), Шелви (Лонгстафф, 67), Бенталеб, Фернандес, Жоэлинтон (Гэйл, 66)

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (69 очков), а «Ньюкасл» — 13-е (43 очка). 0

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