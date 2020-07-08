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    Клопп объявил об уходе Лалланы

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе полузащитника команды Адама Лалланы по окончании сезона-2019/20.

    Адам Лаллана
    Адам Лаллана

    «Все уже понимают, что Лаллана покинет "Ливерпуль". Адам — отличный футболист, один из самых лучших игроков по качеству тренировок. Он всегда выкладывается и находится в отличной норме.

    Лаллана был одним из самых важных футболистов "Ливерпуля" с того момента, как я возглавил команду. Желаю ему всего наилучшего в будущем. В нашем клубе он уже легенда», — приводит слова немца Goal.

    Напомним, что Лаллана перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». С тех пор 32-летний английский полузащитник провел за «красных» 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи. 0

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