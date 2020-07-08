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    Ибрагимович: Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Я стар, это не секрет! Но возраст — это всего лишь цифры. Я хорошо работаю, и сегодня я сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо, если честно, и стараюсь всячески помогать команде.

    Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок. Если бы я был в "Милане" с начала сезона, мы бы взяли скудетто.

    Останусь ли я в следующем сезоне? Посмотрим. Впереди еще месяц, чтобы наслаждаться футболом, но ситуация остается непонятной. Я действительно доволен своей игрой в "Милане".

    Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь своим партнерам по команде, клубу и болельщикам», — цитирует Ибрагимовича DAZN.

    Напомним, Ибрагимович второй раз в карьере перешел в «Милан» в начале 2020 года. В сезоне-2019/20 Златан провел в Серии А 11 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт действует до конца августа этого года. 0

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