Федотову понравилось движение команды в матче с «Зенитом»

Владимир Федотов
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«На второй тайм хозяева выходили в родных стенах подтвердить свое чемпионство. Мы прилагали все усилия, чтобы бы остаться в игре. Даже проигрывая, имели моменты.
Так что благодарю ребят за то, что придерживались плана. Есть над чем работать. Несмотря на плотный календарь, мы остаемся в игре. К сожалению, сегодня не удалось заработать очки.
У нас короткая скамейка. Не можем сделать качественное усиление. Возможно, что-то не получалось в работе с мячом. А движение команды мне понравилось. Выход Бокового? Мне запомнился его один удар. Хорошая школа», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0