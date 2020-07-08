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    Федотову понравилось движение команды в матче с «Зенитом»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в рамках 27-го тура чемпионата России.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «На второй тайм хозяева выходили в родных стенах подтвердить свое чемпионство. Мы прилагали все усилия, чтобы бы остаться в игре. Даже проигрывая, имели моменты.

    Так что благодарю ребят за то, что придерживались плана. Есть над чем работать. Несмотря на плотный календарь, мы остаемся в игре. К сожалению, сегодня не удалось заработать очки.

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    • У нас короткая скамейка. Не можем сделать качественное усиление. Возможно, что-то не получалось в работе с мячом. А движение команды мне понравилось. Выход Бокового? Мне запомнился его один удар. Хорошая школа», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0

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