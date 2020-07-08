ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 22:24
    • «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 22:28
    • «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»
  • 22:13
    • Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства
  • 21:52
    • «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
    Все новости спорта

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль».

  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Дэйл Стивенс, Alexis Mac Allister, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Дэви Проппер, Ниль Мопе.

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Neco Williams, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
  • Вчера в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон» — «Ливерпуль»
  • 2.90
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» взломать защиту «Уфы»?
  • «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Разгромит ли «Барса» принципиального оппонента?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры