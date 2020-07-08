Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Дэйл Стивенс, Alexis Mac Allister, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Дэви Проппер, Ниль Мопе.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Neco Williams, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0