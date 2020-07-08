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    «Бирмингем Сити» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бирмингем Сити — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 20:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бирмингем Сити» — «Суонси».

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    Составы команд:

    «Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Кристиан Педерсен, Марк Робертс, Максим Колен, Дэниэл Кроули, Лукас Юткевич, J.Bela, Джейк Кларк-Салтер, Гари Гарднер, Иван Шуньич, Скотт Хоган.

    «Суонси»: Marc Guehi, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Кайл Нотон, Фредди Вудман, Конор Галлахер, Ben Cabango.

    Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Бирмингем Сити» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бирмингем Сити» со счетом 2:1. 0

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