Уотфорд — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Трой Дини.
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Марио Вранчич, Онель Эрнандес, Эмилиано Буэндия, Марко Штайперман, Александер Тетти, Теэму Пукки.
Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Уотфорд» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 2:0. 0