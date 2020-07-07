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    «Уотфорд» — «Норвич Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

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    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Уотфорд» — «Норвич Сити».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Трой Дини.

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Марио Вранчич, Онель Эрнандес, Эмилиано Буэндия, Марко Штайперман, Александер Тетти, Теэму Пукки.

    Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Уотфорд» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 2:0. 0

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