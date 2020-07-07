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    Мостовой готов занять пост спортивного директора «Спартака»

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил о желании вернуться в московский клуб на административную должность.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Я всегда открыт для предложений из "Спартака". В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен.

    Уход Цорна не такая большая перемена. Многие и сейчас не знают, кто это такой и в каком качестве он находился в "Спартаке". И когда он приходил, никто его не знал, кто это и откуда. Сейчас придет кто-то другой.

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    • Как команда в такой ситуации сыграет на Кубок с "Зенитом" — это совсем другая история. Рабочие моменты происходят в каждой команде. Просто кто-то умудряется задержаться надолго, а кто-то улетает быстро», — приводит слова Мостового «Р-Спорт». 0

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