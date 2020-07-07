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    «Лутон Таун» — «Барнсли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лутон Таун — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 20:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лутон Таун» — «Барнсли».

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    Составы команд:

    «Лутон Таун»: Симон Слуга, Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Бри, Мартин Крэйни, Люк Берри, Эллиотт Ли, Пелли Раддок, Danny Hylton, Джеймс Коллинз.

    «Барнсли»: Jack Walton, Jordan Williams, Мадс Андерсен, Михаэль Золльбауэр, Кали Вудроу, Мике-Штефен Бёре, Kilian Ludewig, Марсель Рицмайер, Алекс Мовотт, Jacob Brown, Конор Чаплин.

    Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Лутон Таун» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лутон Таун» со счетом 2:1. 0

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