Лутон Таун — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

Составы команд:
«Лутон Таун»: Симон Слуга, Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Бри, Мартин Крэйни, Люк Берри, Эллиотт Ли, Пелли Раддок, Danny Hylton, Джеймс Коллинз.
«Барнсли»: Jack Walton, Jordan Williams, Мадс Андерсен, Михаэль Золльбауэр, Кали Вудроу, Мике-Штефен Бёре, Kilian Ludewig, Марсель Рицмайер, Алекс Мовотт, Jacob Brown, Конор Чаплин.
Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Лутон Таун» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лутон Таун» со счетом 2:1. 0