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    «Кристал Пэлас» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

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    В 20:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Billy Gilmour, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:4. 0

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