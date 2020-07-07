Кристал Пэлас — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Billy Gilmour, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:4. 0