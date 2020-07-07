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    Кардифф Сити — Блэкберн Роверс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Кардифф Сити — Блэкберн Роверс (07.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Англии Кардифф Сити Блэкберн
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Блэкберн Роверс».

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    Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Кардифф Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кардифф Сити» — «Блэкберн Роверс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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