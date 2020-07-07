Арсенал Лондон — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Арсенал Лондон» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 1:0. 0