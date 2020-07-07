Арсенал Лондон — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля

Перебертся ли экс-форвард «Ювентуса» в РПЛ, покинет ли «Реал» полузащитник, перейдет ли игрок «Баварии» в клуб АПЛ и другие трансферные новости последних дней