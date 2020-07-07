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    «Арсенал Лондон» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал Лондон — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.07.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Арсенал Лондон» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 1:0. 0

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