Тоттенхэм — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.07.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Гилфи Сигурдссон, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Тоттенхэм» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 0:2. 0