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    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.07.2020)

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    В 22:00 в АПЛ начнётся матч «Тоттенхэм» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Гилфи Сигурдссон, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Тоттенхэм» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 0:2. 0

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