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    Севилья — Эйбар: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Севилья — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.07.2020)

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    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Севилья» — «Эйбар».

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    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Севилья» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Эйбар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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