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    Рахимов: «Зениту» надо думать о том, что будет в Лиге чемпионов

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    Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением об игре «Зенита» после победы команды в чемпионате России.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Не увидели особой конкуренции за первое место, если не брать первые туры.

    Перед паузой мы видели отрыв "Зенита" и говорили, что "Зенит" потеряет возможность стать чемпионом, только если сам этого не захочет и будет допускать ошибки.

    Но замены и ротация не ломают игру "Зенита", команда не становится хуже.

    "Зениту" надо думать о том, что будет в Лиге чемпионов. Надо вернуться на год назад и посмотреть на игры против "Лейпцига", который показал нам командную скорость.

    Мы это увидели, и "Зенит" должен думать об этом. Команда достаточно возрастная, и у многих игроков заканчиваются контракты.

    Дзюба — очень полезный игрок. Меня удивило, что он еще может убегать через полполя, как против ЦСКА. Это меня мотивировало, теперь я тоже начал работать над скоростью. Конечно, он проводит очень хороший сезон», — сказал Рахимов в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

    Напомним, «Зенит» стал первым чемпионом России, который оформил титул за четыре тура до конца сезона.

    Следующим соперником команды Сергея Семака 8 июля станет «Сочи». 0

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