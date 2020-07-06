Рахимов: «Зениту» надо думать о том, что будет в Лиге чемпионов

Российский тренерподелился мнением об игрепосле победы команды в чемпионате России.

«Не увидели особой конкуренции за первое место, если не брать первые туры.

Перед паузой мы видели отрыв "Зенита" и говорили, что "Зенит" потеряет возможность стать чемпионом, только если сам этого не захочет и будет допускать ошибки.

Но замены и ротация не ломают игру "Зенита", команда не становится хуже.

"Зениту" надо думать о том, что будет в Лиге чемпионов. Надо вернуться на год назад и посмотреть на игры против "Лейпцига", который показал нам командную скорость.

Мы это увидели, и "Зенит" должен думать об этом. Команда достаточно возрастная, и у многих игроков заканчиваются контракты.

Дзюба — очень полезный игрок. Меня удивило, что он еще может убегать через полполя, как против ЦСКА. Это меня мотивировало, теперь я тоже начал работать над скоростью. Конечно, он проводит очень хороший сезон», — сказал Рахимов в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Напомним, «Зенит» стал первым чемпионом России, который оформил титул за четыре тура до конца сезона.

Следующим соперником команды Сергея Семака 8 июля станет «Сочи». 0