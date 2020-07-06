Петржела: «Зенит» — лучшая команда России

Бывший главный тренерпрокомментировал чемпионство питерской команды после победы над(4:2) в 26-м туре РПЛ.

«Полностью игру по телевизору не видел, но следил за ее ходом в онлайне, поэтому знаю, что "Зенит" победил и стал чемпионом. Очень счастлив за команду, желаю им всего наилучшего.

Постоянно говорю о том, что это лучшая команда в России, и сегодня был уверен в том, что они победят. Надо было сделать последний шаг, это большие эмоции, и сегодня они все сделали супер», — передает слова Петржелы ТАСС.

Отметим, что благодаря победе над «Краснодаром» «Зенит» стал первым российским клубом, выигравшим титул за четыре тура до конца сезона. 0