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    Петржела: «Зенит» — лучшая команда России

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал чемпионство питерской команды после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ.

    Властимил Петржела
    Властимил Петржела

    «Полностью игру по телевизору не видел, но следил за ее ходом в онлайне, поэтому знаю, что "Зенит" победил и стал чемпионом. Очень счастлив за команду, желаю им всего наилучшего.

    Постоянно говорю о том, что это лучшая команда в России, и сегодня был уверен в том, что они победят. Надо было сделать последний шаг, это большие эмоции, и сегодня они все сделали супер», — передает слова Петржелы ТАСС.

    Отметим, что благодаря победе над «Краснодаром» «Зенит» стал первым российским клубом, выигравшим титул за четыре тура до конца сезона. 0

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