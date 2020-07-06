ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 11:36
    • У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус
  • 09:59
    • Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери
  • 08:07
    • Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России
  • 07:34
    • Месси повторил личный рекорд по ассистам в Ла Лиге
  • 07:16
    • «Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
    Все новости спорта

    Леванте — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Леванте — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.07.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Леванте Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Леванте» — «Реал Сосьедад».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Леванте» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • 04/07/2020 в 19:51
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли команда Моуринью важную победу?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Леванте» и «Реал Сосьедад» обменяются голами?
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры