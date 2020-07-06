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    Гасперини назвал цель «Аталанты» на сезон

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0) и назвал цели бергамцев на остаток сезона.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Нам не хватало энергии и проницательности. Мы создали так много моментов и не должны были так рисковать до финального свистка. Мы не воспользовались преимуществом, и я увидел моральную усталость даже больше, чем физическую.

    Мы были медлительны и неточны, но все же возвращаемся домой с нужным результатом, и это стоит ценить, потому что "Кальяри" Вальтера Дзенги показал, что это очень качественная команда.

    Наша цель — математически обеспечить место в Лиге чемпионов и установить новый клубный рекорд по очкам. Мы далеко от второго места, но мы, безусловно, можем подумать о нем. Это заманчивые мысли», — цитирует Гасперини Football Italia.

    «Аталанта» с 63 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. 0

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