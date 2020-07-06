Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери

Бывший капитанможет начать работать в петербургском клубе.

«Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в "Зенит". Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу.

Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, и тогда я вернусь в Зенит», — цитирует Данни «Спорт-экспресс».

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год, провел за питирцев 256 матчей, в которых забил 68 мячей. 0