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    «Вест Бромвич» — «Халл Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Бромвич — Халл Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич Халл Сити
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Вест Бромвич» — «Халл Сити».

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    Составы команд:

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Филип Кровинович, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Чарльз Остин, Реким Харпер, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea.

    «Халл Сити»: Джордж Лонг, Йорди де Вейс, Рис Бурк, Кевин Стюарт, Хон Тораль, George Honeyman, Matthew Pennington, Джош Мадженнис, Leonardo Da Silva Lopes, Martin Samuelsen, Маллик Уилкс.

    Предыдущий матч соперников: «Халл Сити» — «Вест Бромвич» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3. 0

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