Вест Бромвич — Халл Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Филип Кровинович, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Чарльз Остин, Реким Харпер, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea.
«Халл Сити»: Джордж Лонг, Йорди де Вейс, Рис Бурк, Кевин Стюарт, Хон Тораль, George Honeyman, Matthew Pennington, Джош Мадженнис, Leonardo Da Silva Lopes, Martin Samuelsen, Маллик Уилкс.
Предыдущий матч соперников: «Халл Сити» — «Вест Бромвич» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:3.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3. 0