Ташуев: Мотивация у «Краснодара» даже выше, чем у «Зенита»

Российский тренер Сергей Ташуев оценил шансы «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мне кажется, мотивация у "Краснодара" даже выше. Идет борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов.

А для "Зенита" не так уж принципиально, когда именно оформить титул. Золото все равно никуда не уйдет.

Не получится сейчас — будет еще четыре попытки… Главный минус "Краснодара" — недостаток игровой практики.

"Быки" провели всего один матч, питерцы — три. Это серьезная разница. Впрочем, это вряд ли повлияет на рисунок игры.

Хозяева постараются взять мяч под контроль и атаковать большими силами, а гости сделают ставку на контратаки.

"Краснодар" не так хорошо возвращается в оборону, поэтому шансы у "Зенита" обязательно будут», — сказал Ташуев «Советскому Спорту». 0