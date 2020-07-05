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    Ташуев: Мотивация у «Краснодара» даже выше, чем у «Зенита»

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    Российский тренер Сергей Ташуев оценил шансы «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    «Мне кажется, мотивация у "Краснодара" даже выше. Идет борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов.

    А для "Зенита" не так уж принципиально, когда именно оформить титул. Золото все равно никуда не уйдет.

    Не получится сейчас — будет еще четыре попытки… Главный минус "Краснодара" — недостаток игровой практики.

    "Быки" провели всего один матч, питерцы — три. Это серьезная разница. Впрочем, это вряд ли повлияет на рисунок игры.

    Хозяева постараются взять мяч под контроль и атаковать большими силами, а гости сделают ставку на контратаки.

    "Краснодар" не так хорошо возвращается в оборону, поэтому шансы у "Зенита" обязательно будут», — сказал Ташуев «Советскому Спорту». 0

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