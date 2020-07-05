Ташуев: Мотивация у «Краснодара» даже выше, чем у «Зенита»

Сергей Ташуев
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«Мне кажется, мотивация у "Краснодара" даже выше. Идет борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов.
А для "Зенита" не так уж принципиально, когда именно оформить титул. Золото все равно никуда не уйдет.
Не получится сейчас — будет еще четыре попытки… Главный минус "Краснодара" — недостаток игровой практики.
"Быки" провели всего один матч, питерцы — три. Это серьезная разница. Впрочем, это вряд ли повлияет на рисунок игры.
Хозяева постараются взять мяч под контроль и атаковать большими силами, а гости сделают ставку на контратаки.
"Краснодар" не так хорошо возвращается в оборону, поэтому шансы у "Зенита" обязательно будут», — сказал Ташуев «Советскому Спорту». 0