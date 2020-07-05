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    Семак об игре с «Краснодаром»: Ждём интересного матча

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает, что матч с «Краснодаром» будет очень интересным. Он поделился ожиданиями от этой встречи.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «"Краснодар" после паузы провёл в три раза меньше матчей, чем "Зенит"? Сложно предположить, повлияет ли это на готовность соперника к сегодняшней встрече. Если говорить о нас, то функциональное состояние плавает от матча к матчу, от тайма к тайму. Предположить на сто процентов, как сложится матч, достаточно сложно. Будет "Краснодар" свежее или их игровой тонус будет хуже, можно только догадываться. Мы должны выкладываться на сто процентов. А как сложится игра, никто не знает.

    Думаю, мы настолько хорошо знаем друг друга, что никаких секретов нет. Как и со многими клубами Российской Премьер-Лиги. Даже не играя, прекрасно понимаем их возможности, как "Краснодар" строит игру. Но знать — одно, а привнести что-то на футбольное поле достаточно сложно.

    "Краснодар" — достаточно опытная и сыгранная команда, всегда старается контролировать мяч, действовать с позиции силы. С ними всегда интересно играть. Судя по этому сезону, есть игроки, которые могут убежать в быструю атаку, есть футболисты с хорошими дальними ударами, неплохо использующие стандарты. Команда атакует достаточно разнообразно. Прекрасное впечатление по первому матчу оставил Вандерсон — он в очень хорошей форме. Есть и другие футболисты, которые могут выйти и усилить игру. Состав очень хороший. Ждём интересного матча», — цитирует Семака пресс-служба клуба. 0

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