Румменигге: Ханси Флик снова вывел команду на топ-уровень

Председатель правленияпохвалил главного тренера командыза игру, которая была продемонстрирована в этом сезоне.

«Это наш 50-й национальный титул и, возможно, на сегодняшний день он самый важный. Мы вели 3:0 и в полузащите иногда играли слишком жадно, приглашая соперника. Мы могли так получить неприятности.

Но когда команде удалось взять дубль, и в то же время она продолжает участвовать еще в одном турнире, это просто отлично. В такой момент остается лишь сделать команде большой комплимент. Ханси Флик снова вывел команду на топ-уровень, это был футбол в стиле "Баварии"", — цитирует Румменигге официальный сайт 'Баварии'. 0