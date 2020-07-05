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    Румменигге: Ханси Флик снова вывел команду на топ-уровень

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    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге похвалил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика за игру, которая была продемонстрирована в этом сезоне.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге

    «Это наш 50-й национальный титул и, возможно, на сегодняшний день он самый важный. Мы вели 3:0 и в полузащите иногда играли слишком жадно, приглашая соперника. Мы могли так получить неприятности.

    Но когда команде удалось взять дубль, и в то же время она продолжает участвовать еще в одном турнире, это просто отлично. В такой момент остается лишь сделать команде большой комплимент. Ханси Флик снова вывел команду на топ-уровень, это был футбол в стиле "Баварии"", — цитирует Румменигге официальный сайт 'Баварии'. 0

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