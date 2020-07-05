Ньюкасл — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Dwight Gayle.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 3:2. 0