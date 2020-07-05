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    «Ньюкасл» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

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    В 16:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Dwight Gayle.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 3:2. 0

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