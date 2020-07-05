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    «Краснодар» надломили простые мячи, считает Мусаев

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения в матче 26-го тура РПЛ от «Зенита» (2:4).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Поздравляю "Зенит" с чемпионством!

    Прогресс Олссона? Я думаю, это связано с тем, что наш футбол отличается от того, в который он играл в Швеции, и мы видели в нем качества, которые помогли бы ему заиграть в нашем клубе. Мы также видим потенциал для роста.

    Почему пенальти бил Вандерсон? У нас пенальтисты Берг, Вандерсон и Виллена. Последний пенальти в товарищеском матче с "Сочи" забил Вандерсон. Поэтому он бил сегодня.

    Оценивали ли этот матч, как особенный? Каждый матч особенный с чемпионом. Игра получилась яркой, но к сожалению, не с тем результатом для нас.

    Уткину трудно было стать мотором команды после 70-й минуты. Нужно было отыгрываться, и мы кинули игроков атаки. Плюс Уткин говорил в ходе матча, что подсел.

    Первый тайм складывался хорошо. Счет был не в нашу пользу, но контроль был за нами. Нам нужно было действовать в атаке лучше.

    Наверно, надломили нас простые мячи. Вроде сравниваем, потом пропускаем. Это моменты, после которых сложно перестроиться.

    У нас были возможности забить больше двух голов», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс». 0

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