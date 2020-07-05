Минск — Белшина: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.07.2020)

В 16:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Белшина» — «Минск» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Белшина»).

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