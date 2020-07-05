Мидлсбро — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

Составы команд:
«Мидлсбро»: George Friend, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер, Ravel Morrison, Джонатан Хаусон, Ароль Мукуди, Патрик Робертс, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Dejan Stojanovic.
«Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Todd Kane, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Джордан Хаджилл, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Брайт Осави-Самуэль, Osman Kakay, Йоанн Барбе.
Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0