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    «Мидлсбро» — «Куинз Парк Рейнджерс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мидлсбро — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Мидлсбро Куинз Парк Рейнджерс
    В 16:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Мидлсбро» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Составы команд:

    «Мидлсбро»: George Friend, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер, Ravel Morrison, Джонатан Хаусон, Ароль Мукуди, Патрик Робертс, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Dejan Stojanovic.

    «Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Todd Kane, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Джордан Хаджилл, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Брайт Осави-Самуэль, Osman Kakay, Йоанн Барбе.

    Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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