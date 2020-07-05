Ливерпуль — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Мохамед Салах, Дивок Ориги.
«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Трезеге, Anwar El-Ghazi, Кинан Дэвис.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:3.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3. 0