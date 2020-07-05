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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

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    В 18:30 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

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    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Мохамед Салах, Дивок Ориги.

    «Астон Вилла»: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Трезеге, Anwar El-Ghazi, Кинан Дэвис.

    Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3. 0

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