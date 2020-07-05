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    Буффон: Буду играть минимум до 43 лет

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    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что готов играть еще как минимум до 43 лет. Сейчас ему 42 года.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Буду здесь как минимум до 43 лет. С тех пор как мне исполнилось 40, иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым отойти, когда пропадёт главный элемент — возможность играть на высочайшем уровне. Как только почувствую, что этот момент настал, уйду. Но пока я мотивирован и нахожусь в нужной форме, буду играть, и это правильно, потому что ничто не делает меня более счастливым, чем участие в футбольных матчах», — приводит слова голкипера Sky Sport Italia.

    Напомним, что Буффон провел в «Ювентусе» более 17 лет своей карьеры. До этого он выступал в «Парме», а также некоторое время играл за ПСЖ. 0

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