Эспаньол — Леганес: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.07.2020)

В 18:00 в Примере начнётся матч

В турнирной таблице «Эспаньол» занимает 20 место с 24 очками, «Леганес» — 19 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «Леганес» — «Эспаньол» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эспаньол»).

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