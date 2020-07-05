Бёрнли — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

Составы команд:
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп, Эрик Питерс, Матей Выдра.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:2. 0