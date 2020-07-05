ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
  • 13:22
    • Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо
  • 07:00
    • «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
    Все новости спорта

    «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бёрнли — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.07.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Бернли Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 14:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп, Эрик Питерс, Матей Выдра.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 03/07/2020 в 14:58
    •
  • Прогноз
  • «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»
  • 6.50
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Игра на «Сан Мамес» пройдет без града голов
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Дома «Вильярреал» постарается сыграть с «Барсой» на равных
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры