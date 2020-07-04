Вулверхэмптон — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Адама Траоре.
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Седрик Суареш, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа, Букайо Сака.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0