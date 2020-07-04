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    «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

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    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Адама Траоре.

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Седрик Суареш, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа, Букайо Сака.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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