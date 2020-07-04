ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне в матче с «Ливерпулем»АПЛ. «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», «Ман Сити» сыграет на выезде с «Саутгемптоном»
  • 12:47
    • «Эвертон» и «Спортинг» интересуются Вандерсоном
  • 11:03
    • Семак — лучший тренер РПЛ в июне
  • 08:04
    • СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ
  • 21:32
    • КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
  • 07:00
    • Снейдер может возобновить карьеру
    Все новости спорта

    Вальядолид — Алавес: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Вальядолид — Алавес: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.07.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вальядолид» — «Алавес».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Алавес» — «Вальядолид» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вальядолид» — «Алавес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Идеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
  • 30/06/2020 в 16:24
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Бетис»
  • 4.60
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок Германии?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Ювентус» с проблемным «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поквитается ли «Спартак» с «Тамбовом» за поражение в первом круге?
  • «Спартак» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры