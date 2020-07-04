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    «Сток Сити» — «Барнсли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Сток Сити — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Сток Сити» — «Барнсли».

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    Составы команд:

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Сэм Воукс, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл.

    «Барнсли»: Бенджамин Уилльямс, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Конор Чаплин, Jack Walton, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Алекс Мовотт.

    Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Сток Сити» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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