Сток Сити — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Сэм Воукс, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл.
«Барнсли»: Бенджамин Уилльямс, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Конор Чаплин, Jack Walton, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Алекс Мовотт.
Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Сток Сити» 2:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0