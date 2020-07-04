Сельта — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.07.2020)

В 18:00 в испанской Примере начнётся матч

В турнирной таблице «Сельта» занимает 17 место с 34 очками, «Бетис» — 13 место с 37 очками.

Последний матч между собой: «Бетис» — «Сельта» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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