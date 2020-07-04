Салихамиджич: Мы очень счастливы, что Лерой стал футболистом «Баварии»

Спортивный директорпрокомментировал трансфериз

«Мы очень счастливы, что Лерой стал футболистом "Баварии". Лерой относится к тем, кто может сделать разницу в игре. Благодаря своим качествам он сделает нашу команду сильнее. С Гнабри, Команом и Лероем у нас теперь есть на флангах вариативность самого высокого уровня.

Хочу поблагодарить "Манчестер Сити" за доверительные, конструктивные переговоры. Хотел бы поблагодарить нашего президента и председателя наблюдательного совета Херберта Хайнера, который с самого начала поддерживал этот трансфер, несмотря на непростые условия из-за пандемии коронавируса», — цитирует функционера официальный сайт «Баварии». 0