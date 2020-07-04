ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 11:03
    • Семак — лучший тренер РПЛ в июне
  • 08:04
    • СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ
  • 07:00
    • Снейдер может возобновить карьеру
  • 21:32
    • КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
  • 00:55
    • Дубль Мораты принес «Атлетико» принес победу над «Мальоркой»
    Все новости спорта

    Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» признан лучшим в июне

    Футбол Футбол России РПЛ Сочи Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Гол полузащитника «Ростова» Романа Романова в матче 23-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:10) назван лучшим в июне по версии болельщиков и экспертов, сообщает пресс-служба лиги.

    Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте
    Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте

    РПЛ же отдала свой голос за гол полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.

    17-летний Романов проводил дебютную игру в РПЛ, как и остальная команда дончан, поскольку основа села на карантин из-за коронавируса. Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 02/07/2020 в 19:09
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Арсенал»
  • 1.86
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок Германии?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Ювентус» с проблемным «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Локо» снова испытает проблемы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры