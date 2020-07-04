Гол 17-летнего игрока «Ростова» в ворота «Сочи» признан лучшим в июне

Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте
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РПЛ же отдала свой голос за гол полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.
17-летний Романов проводил дебютную игру в РПЛ, как и остальная команда дончан, поскольку основа села на карантин из-за коронавируса. Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте.
📢 Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw