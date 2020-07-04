Норвич Сити — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Онель Эрнандес, Эмилиано Буэндия, Кенни Маклин, Ондрей Дуда, Александер Тетти, Ральф Ферман.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Ив Биссума, Леандро Троссард, Аарон Муй, Дэви Проппер, Ниль Мопе, Аарон Коннолли.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Норвич Сити» со счетом 3:0. 0