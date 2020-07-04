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    Николич больше не рассчитывает на чемпионство

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Сочи» (0:0) в 26-м туре российской Премьер-лиги.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «К сожалению, мы потеряли два очка. Понятно, что соперники приезжают к нам играть в оборонительный футбол. По моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

    Нам не хватает эффективности в завершающей стадии атак, мы не используем много моментов. Нужно быть более голодными до побед и голов, стараться играть эффективнее. Из положительных моментов отмечу, что в обороне сегодня не возникло никаких проблем.

    Но очевидно, что нужно решать вопросы в атаке, когда соперник защищается вдесятером. В чемпионате России все может решить один гол. Нужно пользоваться своими моментами.

    Я давно говорил, что не поддерживаю ВАР. Это мое личное мнение, но мне кажется, что такие остановки убивают душу футбола. Комментировать решения арбитров я не могу — у них было время посмотреть и оценить эпизоды с офсайдами.

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