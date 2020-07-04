Манчестер Юнайтед — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Натан Аке, Адам Смит, Диего Рико, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Джошуа Кинг, Доминик Соланке.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1. 0