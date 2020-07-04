Лутон Таун — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Лутон Таун»: Дэниел Поттс, Райан Танниклифф, Сонни Брэдли, Мэттью Пирсон, Эллиотт Ли, Симон Слуга, Гарри Корник, Пелли Раддок, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Коллинз, Isaiah Brown.
«Рединг»: Майкл Моррисон, Эндрю Риномота, Джон Свифт, Ovie Ejaria, Томас Макинтайр, Яку Мейте, Tyler Blackett, Pele, Рафаэл, Gabriel Osho, Георге Пушкаш.
Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Лутон Таун» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лутон Таун» со счетом 1:0. 0