«Локомотив» — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Коченков — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Идову — Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк — Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Черный, Рыбчинский, Тугарев, Магкеев, Мухин, Титков, Жоау Мариу, Сулейманов.

«Сочи»: Джанаев — Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович — Цаллагов, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, Нобоа — Кокорин.

Запасные: Ник. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Ан. Заболотный, Карапетян.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 1.98, на успех «Сочи» — 4.44, на ничью — 3.90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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