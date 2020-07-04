Лестер — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Мамаду Сако, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Лестер» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:2. 0