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    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лестер — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

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    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Лестер» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

    «Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Мамаду Сако, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Лестер» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:2. 0

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