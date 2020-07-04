Клопп: Вряд ли я буду тренером в 70 лет

Главный тренерзаявил, что не собирается тренировать до преклонных лет.

«Буду ли я тренировать до 70 лет? Вряд ли, я не вижу себя в профессии в таком возрасте. Когда я стал тренером, в 33 года, то дал себе 25 лет на работу. Я провел 7,5 лет в "Майнце", 7 в "Боруссии Д". В 2024 году, когда кончится мой нынешний контракт с "Ливерпулем", моя тренерская карьера будет составлять 23,5 года.

После контракта с "Ливерпулем" у меня уже нет планов. Когда придет время, я, будучи здоровым, как надеюсь, смогу сказать: "Отлично, мне нравилась моя работа, но сейчас я хотел бы посмотреть, как ей занимаются другие люди. Надеюсь, я буду в хорошем настроении и добавлю: 'Всем удачи, всех люблю, но не звоните мне ни по каким футбольным темам'. Вот такой у меня план", — цитирует Клоппа Mirror. 0