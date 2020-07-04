ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 11:03
    • Семак — лучший тренер РПЛ в июне
  • 08:04
    • СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ
  • 07:00
    • Снейдер может возобновить карьеру
  • 21:32
    • КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
  • 00:55
    • Дубль Мораты принес «Атлетико» принес победу над «Мальоркой»
    Все новости спорта

    Клопп: Вряд ли я буду тренером в 70 лет

    Футбол Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается тренировать до преклонных лет.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Буду ли я тренировать до 70 лет? Вряд ли, я не вижу себя в профессии в таком возрасте. Когда я стал тренером, в 33 года, то дал себе 25 лет на работу. Я провел 7,5 лет в "Майнце", 7 в "Боруссии Д". В 2024 году, когда кончится мой нынешний контракт с "Ливерпулем", моя тренерская карьера будет составлять 23,5 года.

    После контракта с "Ливерпулем" у меня уже нет планов. Когда придет время, я, будучи здоровым, как надеюсь, смогу сказать: "Отлично, мне нравилась моя работа, но сейчас я хотел бы посмотреть, как ей занимаются другие люди. Надеюсь, я буду в хорошем настроении и добавлю: 'Всем удачи, всех люблю, но не звоните мне ни по каким футбольным темам'. Вот такой у меня план", — цитирует Клоппа Mirror. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • Вчера в 14:58
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
  • 1.63
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок Германии?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Справится ли «Ювентус» с проблемным «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Локо» снова испытает проблемы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры