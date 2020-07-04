Клаксвик — ТБ Твёройри: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.07.2020)

В 19:30 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «ТБ Твёройри» — «Клаксвик» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Клаксвик»).

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