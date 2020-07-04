Фулхэм — Бирмингем Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Фулхэм»: Майкл Гектор, Денис Одои, Томас Кейрни, Марек Родак, Тим Рим, Бобби Рид, Гарри Артер, Иван Кавалейру, Harrison Reed, Сайрус Кристи, Антони Кнокар.
«Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Кристиан Педерсен, Марк Робертс, Максим Колен, Дэниэл Кроули, J.Bela, Джейк Кларк-Салтер, Гари Гарднер, Jude Bellingham, Иван Шуньич, Скотт Хоган.
Предыдущий матч соперников: «Бирмингем Сити» — «Фулхэм» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Фулхэм» со счетом 2:0. 0