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    «Фулхэм» — «Бирмингем Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Фулхэм — Бирмингем Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Фулхэм
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Фулхэм» — «Бирмингем Сити».

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    Составы команд:

    «Фулхэм»: Майкл Гектор, Денис Одои, Томас Кейрни, Марек Родак, Тим Рим, Бобби Рид, Гарри Артер, Иван Кавалейру, Harrison Reed, Сайрус Кристи, Антони Кнокар.

    «Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Кристиан Педерсен, Марк Робертс, Максим Колен, Дэниэл Кроули, J.Bela, Джейк Кларк-Салтер, Гари Гарднер, Jude Bellingham, Иван Шуньич, Скотт Хоган.

    Предыдущий матч соперников: «Бирмингем Сити» — «Фулхэм» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Фулхэм» со счетом 2:0. 0

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