Блэкберн Роверс — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.07.2020)

Составы команд:
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Джо Ротуэлл, Сэм Галлахер, Lewis Holtby, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Эллиотт Беннетт.
«Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Барри Дуглас, Бен Уайт, Лиам Купер, Патрик Бэмфорд, Эгзиян Алиоски, Tyler Roberts, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Блэкберн Роверс» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 1:4. 0