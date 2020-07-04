«Ахмат» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

Грозненскийи московскийназвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Роши, Раванелли, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Гудиев, Меликхов, Адамов, Бгосавац, Х.Кадыров, Бериша, Швец, Митришев, А.Кадыров, Фелипе Визеу.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набакин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Тикнизян, Бийол.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.44, на успех «Ахмата» — 3.55, на ничью — 3.23. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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