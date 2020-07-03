Журналист: Тьяго попрощался с партнерами по «Баварии»

не получала предложений по поводу трансфера, но игрок готовится к уходу, о чем сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским «Ливерпулем» находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 млн.

«Информация о "Ливерпуле" не соответствует действительности. У "Баварии" нет предложений по Тьяго, но продолжают ходить слухи в раздевалке команды. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнерами», — написал Фальк в Twitter.

В сезоне-2019/2020 Тьяго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. 0