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    Журналист: Тьяго попрощался с партнерами по «Баварии»

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    «Бавария» не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, но игрок готовится к уходу, о чем сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

    Тьяго Алькантара
    Тьяго Алькантара

    Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским «Ливерпулем» находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 млн.

    «Информация о "Ливерпуле" не соответствует действительности. У "Баварии" нет предложений по Тьяго, но продолжают ходить слухи в раздевалке команды. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнерами», — написал Фальк в Twitter.

    В сезоне-2019/2020 Тьяго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. 0

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